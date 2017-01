Kõik Horisondi numbrid on nüüd digitaalselt kättesaadavad!

Elektroonsetes ajakirjades saab nii ühe kui enama numbri põhiselt teha sisuotsingut, samuti saab DIGARi vaaturis lehekülgi pildi teravust kaotamata suurendada. Digiteeritud Horisontidele viitavad lingid ka Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis (erb.nilb.ee) ja elektronkalatoogis ESTER (ester.ee). Ajakirjade sisu on «nähtav» ka Google'i otsimootorile. Horisontide digiteerimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Teadusagentuur. Piltidel näitab digiteerija Eva Püvi kõige esimese Horisondi digiteerimist Zeutscheli raamatuskanneriga.

Tutvu digiteeritud Horisontidega siin!

Ajakirja Horisont esimene number / Digar

Horisont on Eesti vanim järjepidevalt ilmuv üldpopulaarteaduslik ajakiri, kirjutab Vikipeedia. Ajakirja esimene number valmis 1967. aastal. Ehkki ajalooliselt on Horisondis olnud rõhk reaal- ja loodusteadustel, avaldatakse selles tänapäeval artikleid ka ühiskonna- ja sotsiaalteaduste vallast.Horisont on Eesti vanim järjepidevalt ilmuv üldpopulaarteaduslik ajakiri. Ajakirja esimene number valmis 1967. aastal. Ehkki ajalooliselt on Horisondis olnud rõhk reaal- ja loodusteadustel, avaldatakse selles tänapäeval artikleid ka ühiskonna- ja sotsiaalteaduste vallast.

Horisondi toimetus tuli kokku 1966. aasta sügisel, ajakirja esimene number ilmus 1967. aasta jaanuaris tollase Ühingu Teadus väljaandena.

Ajakiri ilmus oma legendaarses väikeses formaadis aastatel 1967–1971. Formaat muudeti praeguseks aastal 1972. Lehekülgi oli väikeses formaadis 80 ja on 2008. aasta tavanumbris 60. Horisondi esimese numbri tiraaž oli 40 000, ajakirja suurim tiraaž 54 000 jääb 1971. aasta juunisse.

Aastail 1967–1991 ilmus ajakiri kuukirjana. 1992–1999 ilmus kaheksa numbrit aastas. Aastast 2000 ilmub Horisont 6 korda aastas (jaanuaris, märtsis, mais, juulis, septembris ja novembris).