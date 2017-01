Eesti kõige uuem teatrimaja avab uksed märtsis

Täna, 24. jaanuari südaöösel algas Ugala kevadhooaja piletimüük. Esimese 17 minuti jooksul müüdi välja Ugala avapidu 18. märtsil. Sel õhtul esietendub Ugala suures saalis Lembit Petersoni lavastus «Nähtamatu daam», millele järgneb pidu kogu majas. Üles astuvad Tanel Padar Blues Band ning DJ Mart Juur.

Ugala teatri juht Kristiina Alliksaar: «Ootasime remonditud majas toimuvate etenduste piletimüügiga viimase hetkeni, et olla kindlad, et jõuame ehitusega ikka ilusti valmis. Ehitaja teeb väga tublit tööd ja nüüd on kindel, et avame kauni Vaksali tänava teatrihoone 18. märtsil. Meie suureks üllatuseks müüdi maja avapeo piletid välja esimese 17 minutiga. See on midagi erakordset. Aitäh publikule, kes meid usaldab. Tunda on, et Ugala koju tagasi pöördumist oodatakse väga, me ise ootame ka!»

Esimesel müügipäeval kogunes hommikul Ugala kassasse ka pikk järjekord piletisoovijatest. Menukamad olnud eelkõige kevadised uuslavastused. Kõige suuremat huvi tuntakse Ugala avalavastuse vastu, milleks on ajastutruu mõõga- ja mantlikomöödia «Nähtamatu daam». Populaarseim lastelavastus on väikese saali esimene uuslavastus «Vai-vai vaene Vargamäe» ehk «Tõde ja õigus» lastele. Juba ostetakse hoogsalt pileteid ka Ugala kevadhooaja lõpulavastusele «Gogoli disko», kus ulme-põneviku tegevus haarab pöördlaval istuva publiku 360 kraadi.

Selleks et vastu võtta kõik teatrisõbrad, kes soovivad kärsitult Ugala uut teatrimaja uudistama tulla, ei võta Ugala kevadhooajal ette väljasõite teistesse linnadesse ja mängib etendusi ainult Viljandis. Kevadhooaja mängukavaga saab tutvuda Ugala veebilehel, kust leiab kõik etendused märtsist kuni augustini.

Piletid on müügil Ugala kassas, Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides üle Eesti ning internetis.