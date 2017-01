Eesti pianist võitis rahvusvahelisel konkursil kolmanda koha

Randvere ise on kolmanda kohaga väga rahul. «Tunnustus on alati meeldiv. Konkursid on ebameeldivad asjad, kuid neid peab tegema nii kaua, kui jaksad, ja siis veel natuke. Need kasvatavad iseloomu, selle käigus õpid ennast paremini tundma,» rääkis Randvere Postimehele.

Ta lisas, et kõnealuse konkursi näol oli tegemist tema senise elu kõige suurema katsumusega, sest ta jäi päev enne esinemist haigeks.

«Sellist asja pole mul kunagi varem juhtunud. Tavaliselt on esinemisnärv ja eriti veel seletamatult suur konkursinärv kõik liigse peletanud, kuid seekord pidin palaviku laval unustama ja andma kõigest väest tuld. Selline esinemine on raske, keskendumine on kurnav ja valed mõtted tulevad kergesti pähe, aga midagi pole teha. Pead end väga tõsiselt kokku võtma ja natuke nagu tippspordis, teatud hetkedel olema lihtsalt kõigist kõige enesekindlam.»

Žürii koosseisus Sofia Gulyak, Alberto Nosé, Roberto Pegorago, Carlo Palese ja Wojciech Świtała tunnistasid parimaks Giulio de Padova. Teise koha vääriline oli aga Tomoya Umeda.

Randvere klaverimängu saab kuulata 14. veebruaril tema sooloõhtul Estonia kontserdisaalis.