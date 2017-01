«1984» tõusis Amazoni müügitippu

See 1940. aastal kirjutatud düstoopiline romaan räägib tuleviku-Inglismaast, mida valitseb diktaator Suur Vend. Kodanikel puudub igasugune privaatsus, Mõttepolitsei ekraanid jälgivad neid isegi oma kodus. Valituse kommunikatsioonimeetodiks on uudne keelekasutus kaksisoim (newspeak), kus kõik võib tähendada oma otsest vastandit. Peategelane töötab Tõeministeeriumis, mis tegeleb ajaloosündmuste muutmise ja dokumentide retušeerimisega.

Portaal CNET märgib, et korrelatsioon ei pruugi veel tingimata kausaalsust tähendada, aga «1984» müügiedu valguses on ikkagi huvitav juhtida tähelepanu president Trumpi nõuandja Kellyanne Conway sõnavõtule, mis puudutas rahvaarvu vastavalt Obama ja Trump ametissepühitsemise pidustustel. Trumpi esindajad toetusid «alternatiivsetele faktidele» toetudes, et fototõenditest hoolimata pidustes Trumpi puhul siis rohkem inimesi kui Obama ametisse pühitsemisel.