Kultusbänd Ultra Bra tuleb tagasi

Sajandivahetuse üks populaarsemaid soome bände on publiku ette taastulemist planeerinud juba mitu aastat. Nüüd õnnestus see aga tänu sellele, et bändiliikmetel on üheaegselt vaba aega.

Nad ise ütlevad, et kontsertide andmine eeloleval suvel on noorusaegade meenutamine ja nostalgia.

Ultra Bra on pärast tegevuse lõpetamist kokku tulnud vaid kahel korral. 2007. aastal promootori juubelil ja 2012. aastal, mil toetati esinemisega presidendikandidaat Pekka Haavistot.

Ultra Bra alustas tegevust 1994. aastal, nende populaarsuse tipp oli aastatel 1998-2001. Nad andsid välja viis albumit, mida müüdi 320 000 koopiat.