MustonenFest tuleb ka sel aastal ja koos tsivilisatsiooni lätetega

"MustonenFest ei ole alguskuupäevast lõppkontserdini kestev hetk, vaid pidev muusikas olek. Tegelen nende asjadega, mis on minu jaoks tähtsad ja aktuaalsed. Need pole asjad, mis tooks kasu nüüd ja kohe. Mind huvitab festivalil kõik, mis on seotud selle tsivilisatsiooni, milles me elame juba üle kahe tuhande aasta, lätetega, ja ma jätkan neid otsinguid, et oma leidusid publikuga jagada," ütleb Andres Mustonen.

Tänavune MustonenFest pakub valiku eriilmelisi muusikaõhtuid, kui ette astuvad trompetivirtuoos Sergei Nakarjakov, viiuldaja Christian Altenburger, dirigent ja oboesolist Sergei Utkin; külalisorkestrid Barrocade Iisraelist ning Venemaa Riiklik Kammerorkester.

Omaette kontserdikavadega esineb Bütsantsi muusika koor Byzantion Rumeeniast; kantor Israel Rand annab kontserdi koos Eesti Rahvusmeeskooriga.

Festival toimub 27. jaanuarist 5. veebruarini Peteburis, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Veebruari lõpul jätkub MustonenFest erakordselt esinduslikuna Tel Avivis.