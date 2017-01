«Uhkus ja eelarve», viimane võimalus!

Lavastus oli ametlikult Endla teatri mängukavast maha võtmisel, kuid näitlejate ja publiku tungival soovil etendub lavastus 2017. aasta kevadel veel neljal korral. Etendused toimuvad 27. jaanuar, 31. märts ning 29. aprill Endla teatri suures saalis ning 19. aprill Vanemuise teatri suures saalis.

«Kuigi ametlikult oli meil augustis viimane etendus, arvasin ma kohe, et see ei jää siiski viimaseks,» ütleb Ott Raidmets, kellest nüüdseks on saanudki Endla teatri näitleja. «Mul on väga hea meel, et saan oma kursusega uuesti koos mängida,» lisab ta.

Lavastaja Mehis Pihla arvab, et lisaetendused tulevad väga värskendavad. ««Uhkust ja eelarvet» edasi mängida oli eelkõige näitlejate endi soov. Nad kõik on olnud selle materjali loomisel olulised panustajad. Ja mis peamine, seda on olnud neil väga tore mängida. Nüüd, kus oleme üle Eesti laiali, on see hea põhjus jälle kokku tulla, kogemusi vahetada ja näidata teineteisele oma arengut,» lisab Pihla.

Mehis Pihla lavastatud «Uhkus ja eelarve» on EMTA Lavakunstikooli nüüdseks juba lõpetanud 27. lennu diplomilavastus, mille tekst on valminud trupi ühistööna ning inspireeritud nii Eesti tänasest elust kui 1920. aastate vene absurdistidest. Tulemuseks on tempokas absurdidramöödia täis nooruslikku energiat, musta huumorit, kalambuure ning ootamatuid süžeepöörakuid. Koos näitlejatega on laval Noor Muusik 2014 tiitliga pärjatud andekas pianist Johan Randvere, kes lavastuse väljatulemise ajal oli samuti EMTA üliõpilane. Lavastuse kunstnikud on Bibi-Ann Kahk ja Terje Kärh, kes lavastuse väljatulemise ajal olid Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased, valguskujundaja on Margus Vaigur ning liikumisjuht Rauno Zubko.

Laval on EMTA Lavakunstikooli 27. lennu vilistlased Jürgen Gansen (Kuresaare Linnateater), Markus Habakukk (Kuresaare Linnateater), Laura Kalle (Ugala), Ester Kuntu, Karl Laumets (Vanemuine), Karmo Nigula (Eesti Draamateater), Saara Nüganen (Endla), Lauli Otsar (Kuressaare Linnateater), Ott Raidmets (Endla), Christopher Rajaveer (Eesti Draamateater), Liisa Saaremäel (Eesti Draamateater) ja Risto Vaidla (Kuressaare Linnateater).

