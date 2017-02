Esimesed piletisoovijad on ennast juba varakult järjekorda võtnud.

Jazz manouche’ ehk mustlasdžässi helide saatel avatakse neljapäeval Berliini filmifestival. Arvult 67. Berlinale avafilmiks on kuulsast džässkitarristist Django Reinhardtist pajatav «Django». Kuipalju Etienne Comar’ filmis muusikale ruumi jagub, on iseasi: ekraanil on aasta 1943 ja natsid oma n-ö tõupuhtusperfektsionismiga, samas kõlbaks mustlasmuusika vastukaaluks jänkide neegridžässile vahest propagandistlike eesmärkide teenistusse rakendada…

Reinhardt on varemaltki ekraanile jõudnud. Mäletate, Scorsese Mélièsi-filmis «Hugo» vaksalis vilksamisi koos teise vuntsi, Salvador Daliga. Kuivõrd algav Berlinale ka ise oma programmis sürriks võiks minna, eks see pea selguma järgnevate päevade käigus.