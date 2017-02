Advokaat: Roman Polański ei võta USA kohtuistungist osa

Polański soovib garantiisid, et ta ei peaks rohkem vanglatrellide tahe minema, väites, et varasemalt jõudis ta kokkuleppele kohtunikuga. Samuti on Polański kutsunud kohtunikku vaatama prokuröri tunnistuse salajast ärakirja, milles viimane kokkulepet kinnitab.

«Kohtunik peaks järgmisel nädalal otsustama (Polański) USA advokaadi palvel nõuet eemaldada pitserid toonase prokuröri tunnistuselt, mis kinnitab kokkulepet kõigi osapoolte vahel,» ütles lavastaja Prantsuse advokaat Hervé Temime AFPle.

Polański tunnistas ennast 1977. aastal süüdi 13-aastase tüdruku Samantha Gaileyga suguühtesse astumises fotosessiooni ajal Los Angeleses filmitähe Jack Nicholsoni majas. Gailey, kes nüüd kasutab perekonnanime Geimer, sõnul Polański uimastas ta ning sundis teda suguühtesse.

Režissöör pidi läbima psühhiaatrilise kontrolli vanglas, kus ta viibis 42 päeva.

Polański advokaatide sõnul said nad tollal kohtunikuga peetud vestlustest aru, et Polański karistuseks saab juba vanglas veedetud aeg, kuid kohtunik muutis väidetavalt oma meelt ning nõudis Polańskile pikemat vanglakaristust, mille järel filmilavastaja Prantsusmaale põgenes.

Interpol on väljastanud Polański kinnipidamismääruse 188 riigis, kuid režissöör saab vahistamist vältida, lennates ainult Prantsusmaa, Poola ja Šveitsi vahet.

Polański soovib «ametlikku teadet, et ta on oma karistuse juba kandnud» USAs, misjärel võiks ta «vabalt reisida» ning lasta tagaotsimiskäsu tühistada, lisas Temime.