Miks kodumaised telesarjad on välismaistest popimad?

Eestis on kolm põhikanalit, millest igaühel veel ka väiksemad sõsarkanalid. Lisaks hulk kusagil mujal kokku pandud ja subtiitritega varustatud sarja- ja filmikanaleid, rääkimata voogedastusteenustest. «Maailma mastaabis pole televisioonis kunagi olnud nii palju raha ja nii palju kanaleid kui praegu,» ütleb Kanal 2 programmijuht Olle Mirme.

ERRi hankeprogrammide ostja Tiina Annuse hinnangul on summad, mis telesarjade tootmises üle ilma ringlevad, kirjeldamatult suured. «Tundub, et pea iga järgmise sarja eelarve teeb uue rekordi,» räägib Annus. «Kallimate draamasarjade tunnise osa tootmisele kulutatakse väidetavalt 10 miljonit dollarit, aga see pole piir, suuremagi eelarvega on tehtud.» Annuse arvates on valik paisunud nii suureks, et kahjutundega peab kaaluma, mida välja jätta, sest eetriaega ja raha kõigele lihtsalt ei jätku.