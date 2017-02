Selleks korraks on Berliinis peetava Berlinale filmifestivali karumelu järjekordselt edukalt (?) selja taha jäetud. Sellisel üritusel on evidentselt oma võlu. Kümmekond päeva käib mingi kammajaa umbes 20 filmi ümber, seekord küll ainult 18 konkursifilmi ümber, aga üldjuhul ikka selleks, et järjekordse festivali lõppedes võimalikult kiiresti need 20 filmi oma ajust delete'ida. Et saaks aga järgmisele festivalile kiirustada.