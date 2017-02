Aeg armastada, aeg andestada

Paar-kolm aastat enne seda suurt surma-aastapäeva mõtlesid Hogarth Pressi toimetajad isekeskis, mida tähtpäeva puhul ette võtta, kuidas seda tähistada, ja siis tuli neile pähe, et mitte keegi pole mitte kunagi Shakespeare'i romaanide ainetel avaldanud tervet romaanisarja. Kõikvõimalikke töötlusi on muidugi olnud sadade kaupa, aga tervet sarja veel mitte. Mõeldud-tehtud, hakkasid telefonid helisema ja serverid surisema, kui toimetajad pöördusid maailma parimate kirjanike poole palvega valida välja oma näidend, mille ainetel kirjutada romaan.

Kirjanike hulgas ei ole mitte ainult ingliskeelsed autorid, vaid näiteks ka norra krimikirjanik Jo Nesbø. Oma valiku on teiste hulgas langetanud Howard Jacobson, Margaret Atwood, Ann Tyler ja Gillian Flynn. Eesti keeles algabki sari just nende autorite raamatutega: Jacobson on valinud «Veneetsia kaupmehe», Ann Tyler «Tõrksa taltsutuse», Margaret Atwood «Tormi» ja Jeanette Winterson, kelle raamat sarja avas, «Talvemuinasjutu». Tuletaks siinkohal meelde, et eelmine selline suurejooneline raamatuprojekt oli Šoti kirjastuse Canongate müüdisari, kuhu oma panuse andsid niihästi Atwood kui ka Winterson. Nii et ei saa öelda, et suured kunstnikud tellimustöid ei tee. Teevad ikka, kui aga tellimus on põnev väljakutse.

Nüüd on Hogarthi Shakespeare'i-sarja esimene raamat eesti keeles ilmunud. Nii nagu müüdisarja puhul teadis Winterson otsekohe, millisest müüdist tema oma raamatu kirjutab – eks ikka Atlasest, kellest muust –, oli talle ka otsekohe selge, millise näidendi ta romaaniks teeb. Lapsendatud lapsena ei saanud see loomulikult olla miski muu kui «Talvemuinasjutt», Wintersoni isiklik lemmik ja üks Shakespeare'i vähem tuntud näidendeid.

Autori pandud pealkiri «The Gap of Time» (ajalünk) on vahetanud tähendust ja sellest on saanud «Sel pikal ajal». Mis teha, kui meil on ainult üks trükis avaldatud Shakespeare'i näidendite tõlge ja seal on just selline interpretatsioon. Winterson ise peab siiski silmas lünka ajas, mis selle näidendi ja ka romaani puhul suurt rolli mängib.

Eelmise kevade Londoni raamatumessil, kus Winterson oma raamatust rääkis, esitas ta kuulajatele põhjaliku ettekande 17. sajandi teatritraditsioonist, selgitades, et näidendite tegevus ei saanud kohe alguses hooga pihta hakata, sest müüjad käisid alles ringi ja rahvas ostis õlut ja üle selle lärmi ei olnud õieti midagi kuulda. Ja et näitlejad pidid laval tõsiselt pingutama, et üle kõrtsilärmi rahvani jõuda.

Kujutagem vaid ette, kuidas Eesti Draamateatri suures saalis käib hullem melu kui 1990ndate alguse Hellas Hundis, ja saab ühe Shakespeare'i aja teatri ehk kokku küll. Ei mingeid monomõtisklusi. Lisaks leidlapse temaatikale tõi Winterson «Talvemuinasjutu» puhul välja veel ühe olulise joone, mis seda enamikust Shakespeare'i näidenditest eristab: selles ei ole enam hunnikute kaupa veriseid mõrvu, misogüüniaga on tehtud lõpp, enam ei tapeta naisi, hunnikute kaupa ja veriselt, vaid kõik kolm naispeategelast elavad näidendi lõpuni.