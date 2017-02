Maastik kahe tüdruku, kahe poisi ja kuningaga, kass all paremas nurgas

Mulluselt lastekirjandusmaastikult noppis kultuurkapitali lastekirjanduse žürii välja kuus paremat teost, laureaat selgub õige pea, 14. märtsil. Kas need kuus iseloomustavad eesti lastekirjanduse praegust seisu või hoopis asjatundlike täiskasvanute ootusi? Valiku hulgas on rangelt võttes ainult üks muinasjutt ja üks pildiraamat – need on «Hädaoru kuningas» ja «Vana katkine kass». Seevastu üldpilt ilmunust tervikuna on kunstmuinasjutu (ja pildiraamatu) poole kaldu.