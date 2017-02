Kuula ja vaata: Terminaatorilt ilmus uus lugu

«Sammudest, mida tuleb teha koduuksest bändibussini. Kui need tehtud, hakkab kõik pihta ja lõpuks pead kui eluvaim veel sees, bändibussist koduni ka kuidagi saama,» ütles Postimehele laulja Jaagup Kreem. «Ei ole vahet, kas oled filminäitleja, teatrinäitleja, bändimees või DJ, kõik me oleme meelelahutajad. See on lahe elu, see meelahutaja elu, nalja, möllu ja pidu saab palju. Aga see on raske töö. Pärast südaööd pead olema värske ja energiline, see ei ole üldse mitte nii lihtne, aga ma ei kurda.»

24. veebruaril täitub ansambli 30. tegutsemisaasta. Uus album ilmub 2017. aasta hilissügisel. «Me ei tee seda raha pärast,» ütleb Kreem. «Plaadimüüginumbrid on ju nii kokku kuivanud. Teeme seda oma lõbuks ja see plaat tuleb lõpuks, millal tuleb. Ikka rõõmustamaks meie kuulajaid.»

Terminaatori juubelikontserdid «Terminaator 30 aastat valguskiirusel» toimuvad 1., 3. ja 5. märtsil Pärnus, Tallinnas ja Tartus.