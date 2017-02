Postimees teeb otseülekande teose «Harry Potter ja äraneetud laps» eriürituselt

Eriüritusel on kohal näidendi eesti keelde tõlkinud kirjastuse Varrak tõlkijad Krista ja Kaisa Kaer, kelle pikaaegseks ühistööks on olnud mitme Harry Potteri köite eestindamine. Tõlkijatega tuleb vestlema kirjandusminister Mart Juur.

Kõik, kes tulevad eriüritusele Harry Potteri raamatukangelaseks kostümeerituna, saavad raamatu osta 20 protsenti tavahinnast soodsamalt! Kohaletulijaid ootavad ees põnevad üllatused.

«Harry Potter ja äraneetud laps» on Jack Thorne’i uus näidend, mis põhineb J. K. Rowlingu, John Tiffany ja Jack Thorne’i kirjutatud lool. See on kaheksas Harry Potteri lugu ning esimene, mis on ametlikult lavale seatud. See peaprooviversioon tõi Harry Potteri, tema sõprade ja pereliikmete edasise elukäigu kõikjal lugejateni kohe pärast näidendi maailma esietendust Londoni West Endis 30. juulil 2016.