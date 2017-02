Sõnameistrid avaldavad riimides ilustamata arvamust Eestist

Projekti «Arvamusriim» autor on Postimehe foto- ja videoreporter Jaanus Lensment, kes juba mõnda aega soovinud ühiskondlikult tähtsatel teemadel poliitikute ja arvamusliidrite asemel anda sõna loovatele inimestele.

«Kes seda inimlikult teha suudavad,» põhjendab Lensment. «Eestis toimub ju kogu aeg midagi. Vabariigi aastapäeva ajal peetakse palju pidulikke ja tähtsaid kõnesid, aga nende sisuline kokkupuude reaalsusega on kadunud. Meie palusime oma mõtteid avaldama need, keda kuulatakse ja kellel midagi öelda on. Eesmärk on viia sõnumid inimesteni kantseliiti ja poliitiliselt korrektseid loosungeid kasutamata. Inimeselt inimesele.»

Lensment koostas kõigepealt pika nimekirja kõikvõimalikest sõnavaldajatest ning palus neil valida teema, mis raputanud nende arvates nii Eestit kui maailma. Oli autoreid, kellel juhuslikult vastavad tekstid juba sahtlis olemas ning kes rõõmuga nõus neid avalikkusega jagama, aga ka neid, kes hakkasid tekste looma, aga ka neid, kes ajapuudusel osaleda ei soovinud. Üks osalemisettepaneku saanutest sattus aga hoopis vangimajja.

Küll aga jõuavad vabariigi sünnipäevanädalal Postimehe lugejateni iga päev kuni kahe ja poole minutilised videod, kus väljavalitud luuletajad ja räpparid räägivad reaalsusest, ilustamata ja otse. Eile avalikustati Postimehe veebilehel Jürgen Rooste arvamusriim. Täna, teisipäeval jõuavad lugejateni Silvia Urgase ja R.A.W. Crew' riimid. Kõik videod on vaatamiseks väljas neljapäevaks, 23. veebruariks.

«Nad kasutavad võimsaid kujundeid ja on otsekohesed. Ütlevad, nagu mõtlevad, seda, mis neil hingel, ja see oligi eesmärk – otse ja ausalt , algallikast puhtalt tavalise inimeseni. Tuleb tunnistada, et positiivsus ei domineeri. Negatiivne, aga väga konstruktiivne kriitika aga küll,» tunnistab Lensment. «Soovitan arvamusriimidesse süveneda, neid mõttega kuulata, pealiskaudsel lähenemisel ei pruugi öeldu sõnum kohale jõuda.»

Lensment on kindel, et esimene linnuke viimaseks ei jää. «Kui ühiskonnas on midagi põletavat, kõiki puudutavat, kasvõi koolivägivald, on «Arvamusriim» jälle platsis.»