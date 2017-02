Teatriliidu loomemajast leiti nõukogude-aegne ajakapsel

Toona paiknes majas raamatukogu. Kapsel, mis kujutas endas pudelit kirjaga, pandi raamatukogu põranda vahetusel põranda alla. Kirja autor on Olga Romm, toonane raamatkogu juhataja. Rommi kirja viimane lause on järgmine:

«Teeme oma igapäevast tööd ja soovime neile, kes teevad siia järgmise põranda, et nemad elaksid hoopis õnnelikumal ajajärgul, kus pole sõdasid, kus rahvas elaks rahus ja ei oleks muret oma ja enda laste õnne pärast.» Kiri kannab dateeringut 20. august 1963. Eesti taasiseseisvumiseni oli jäänud täpselt 28 aastat.

Koolimäel hakati kooli pidama 1919. aasta. 1923. aastal valmis uus koolihoone, mille rannarahvas ise valmis ehitas. Majas oli kaks klassiruumi, mida eraldas liikuv vahesein. Selle eemaldamisel sai alumisele korrusele tekitada lavaga saali, kus Lobi küla metsavahi Juhan Käsukonna ettevõtmisel toodi lavale näitemänge ja operette. Pärast etendusi kestis tants koidikuni.

Kool suleti sõjajärgsetele aastatel õpilaste vähesuse tõttu, majja jäi tegutsema raamatukogu. 1963. aastal oli asi nii hull, et põrand vajas hädasti vahetamist. Olga Romm paigaldaski oma ajakapsli uue põranda alla. Allpool on kirja täistekst (veekahjustuste tõttu on tint kohati laiali läinud ning tekst loetamatu).

20. aug 1963 a.

Koolimäe Raamatukogu kasutades Koolimäe Algkooli ruume, (Kool mis on olnud suletud 1950 a. laste vähesuse tõttu) teostas saali põranda valmistamist ühiskondlikus korras, sest raamatukogul puudub raha töötasuks. Põranda valmistasid: Aleksander Kahu, Väino Tommula, Virula Arnold, Heinberk Arnold, Romm Erich, Liikane Kaljo, Piire Herbert ja Kolk Emiil. Põrandate lauad toodi Koolimäe koolimaja krundilt, autoga Võsu Saeveskisse, lauad saetud, hööveldatud ja punnitud. Kõige selle tööde teostajateks on olnud ühiskondlikus korras raamatukogu nõukogu liikmed.

Raamatukogul on praegu raamatuid 7637 kd. Riik tsentraliseerib kirjandust Tallinna Bibkollektori kaudu. Kuid raamatukogu ülalpidamiseks aastas on 110 rbl. s.o. kantselei, kütte, valgustus ja pisiinventari ostmiseks, kuna töötasudeks raha ei ole.

Rahvusvaheline olukord momendil.

Nõukogude Liit, Suur Britannia ja Ameerika ühendriigid sõlmisid lepingu aatomirelva keelamise kohta, millele on juba alla kirjutanud 43 riiki. Nõukogude Liidu ja Hiina rahvavabariigi vahel valitseb tõsine tüli, s.o. sõbrad on läinud lahku. Hiina süüdistab Nõukogude Liitu aatomirelva keelustamise lepingu sõlmimise kohta ja Nõukogude Liit Hiinat, et see tahab sõda. Lääne Saksamaa on liidus Prantsusmaaga kelle juhiks on kindral de Gaulle, kes samuti teevad õõnestustööd nõukogude Liidu vastu.

Meil pole midagi teha, ega öelda, kui kiita heaks mis meie nõukogude valitsus ja tema juht Nikita Hruštšov arvab ja ütleb. Kuid mõtleme meiegi [et me] ei taha sõda ega neid sõjakoledusi mis oli juba [---] mis võib jällegi korduda. Teeme oma igapäevast tööd ja soovime neile, kes teevad siia järgmise põranda, et nemad elaksid hoopis õnnelikumal ajajärgul, kus pole sõdasid, kus rahvas elaks rahus ja ei oleks muret oma ja enda laste õnne pärast.

Kirja pannud Olga Romm Koolimäe raamatukogu juhataja 1944. a. alates

1960. aastate lõpus sai Koolimäe loolimajast Eesti teatriühingu puhkekodu. 2016. aastal oli maja nii viletsas seisus, et vajas põhjalikku renoveerimist. Olga Rommi ajakapsli leidsid põranda alt töömehed Kevin Soost ja Ergo Leppik. Renoveeritud loomemaja taasavatakse avatakse 21. veebruaril ning kirja originaal antakse üle teatriliidu esindajatele. Teatrirahva puhkekodu ajaloost loe allpool viidatud loost.