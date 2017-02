Vaata, kes on enim reisivad muusikud

Hollandist pärit artist on reisinud üle 2 505 953 kilomeetri. Selle kilomeetrite numbriga oleks ta ümber maailma reisinud 62 korda. Kuule oleks ta võinud sõita aga isegi kuus korda.

Teisel kohal on teinegi DJ, Paul van Dyk. Van Dyk on maha reisinud 2 322 266 kilomeetrit. See tähendab, et ümber maailma oleks ta saanud sõita üle 57 korra.





Kolmandal kohal on 2 235 975 reisikilomeetriga Nobeliga pärjatud Bob Dylan. Tema ümbermaailmareiside arvuks oleks selle numbriga 55 korda.



Talle järgnevad Metallica (2 104 764 km), Aerosmith (1 770 115 km), Muse, (1 722 528 km) ja Rolling Stones (1 697 797 km). Kaheksandal kohal on U2 (1 672 861 km), Cyndi Lauper (1 542 829 km) ja Snoop Dogg (1 394 065 km).