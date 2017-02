Maailma parimate hulka kuuluv stuudio kiidab Eesti animatsiooni

Laika on üks maailma põnevamaid animatsioonistuudioid. Laika eelmise aasta suurfilm, ka Eestis linastunud «Kubo ja kaks pillikeelt» kandideerib kahele Oscarile. Film on juba saavutanud 20 auhinnavõitu ja 48 nominatsiooni kogu maailma festivalidel ning konkurssidel. Stuudio on endale nime saanud esimese kosmosekoera järgi ning end peab end suurte animatsioonimajade kõrval «väikseks nähvitsaks» (mis võimaldab teatavat loomingulist vabadust).

Esmakordselt kohtus Shapiro Eesti animatsiooniga seitsme aasta eest Rio de Janeiro filmifestivalil, kui tutvus Priit ja Olga Pärnaga, keda nimetab «legendaarseteks». Hiljem Animated Dreams filmifestivali külastades jättis talle hea mulje Tallinn oma galeriide ja arhitektuuriga.

Oma lemmikusteks Eesti animatsioonis peab ta peale Pärnade abielupaari Priit Tenderit, Kaspar Jancist ja Anu-Laur Tuttelbergi. (Tuttelbergi mõjuvat nukufilmi «Kärbeste veski» vaadake täismahus artikli lõpus). Shapiro rõhutab eesti tugevat positsiooni nukufilmi alal ja kiidab Nukufilmi kui stuudiot. Ta tõi eraldi välja Mait Laasi täispika nukufilmi «Lisa Limone ja Maroc Orange: tormakas armulugu».

«Nukufilm ja laika on väga sarnased,» ütles Shapiro, lisades, et ootab Nukufilmide loominguliste indiefilmide nägemist. «Eesti animatsioon on oodatud maailma parimatel filmifestivalidel.»

Kärbeste veski/ Fly Mill from Anu-Laura Tuttelberg on Vimeo.