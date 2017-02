Suri hinnatud trummar

Stubblefield mängis trumme muuhulgas loos «Funky Drummer», selle soolo-osast sai üks räpartistide enim sämplitud trummirütme. Seda võib kuulda näiteks Public Enemy loos «Fight the Power» ning LL Cool J loos «Mama Said Knock You Out».

Sellest talle majanduslikku kasu aga ei tõusnud. Ta on öelnud, et mitte üks räpparitest ei olevat teda kunagi tänanud ega talle tähelepanu pööranud. Küll aga tunnistas ta pärast Prince'i surma, et muusik maksis kinni tema haiglaarved.