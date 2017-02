Eraelulistel põhjustel loobub NUKU kunstiline juht ametist

«Kunstilise juhi ametist loobumise peamine põhjus on väga isiklik ja eraeluline,» põhjendas Tõnisson. «Teatri kunstiline juhtimine tähendab sajaprotsendilist pühendumist organisatsioonile, majale ja inimestele, kes selles majas töötavad. Muutused eraelus ei võimalda mul lähitulevikus enam seitse päeva nädalas ja kakskümmend neli tundi ööpäevas teatri jaoks olemas olla. Pean vahelduseks keskenduma muule. Kõige ausam ja NUKU jaoks parim on anda teatepulk üle järgmisele inimesele, kes on valmis jäägitult pühenduma.»

Taavi Tõnisson on kunstilise juhi ametit pidanud alates 2013. aastast. «Need neli aastat, mil olen kunstilise juhi ametit pidanud, on NUKU teatrile olnud pööraselt keerulised. Oleme pidanud välja ronima mustast august, kuhu teater oli langenud. Lisaks tegutsesime peaaegu poolteist aastat ilma kodusaalideta ja asenduspindadel. Nüüdseks oleme tagasi kodus, avanud uue saali ja toonud lavale nii maailmaklassika kullafondi kuuluvaid teoseid kui ka nüüdisaegset dramaturgiat. On olnud suur au seda tööd teha ja olen väga-väga tänulik kõigile, kes mind ja teatrit on toetanud ja hoidnud.»

Otsitava kunstiline juhi ülesandeks saab NUKU teatri loomingulise tegevuse, imago, repertuaaripoliitika, repertuaariplaani ning loomingulise koosseisu arengu planeerimine ja kujundamine järgnevatel aastatel. Sobiv kandidaat asub tööle Eesti ühte ainulaadsemasse organisatsiooni, kuhu kuulub lisaks Eesti ainsale professionaalsele nuku- ja visuaalteatrile ka 2010. aastal avatud tegevuslik nukuteatrikunsti muuseum ning alates 2006. aastast toimuv rahvusvaheline nuku- ja visuaalteatrifestival NuQ Treff.

Konkursil osalemiseks on vaja teatrile saata avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendava dokumendi koopia, ühe hooaja repertuaariplaan ning kirjalik visioon NUKU teatri loomingulistest arengusuundadest ja eesmärkidest kuni aastani 2022, mil teater saab 70-aastaseks. Intervjuud sobivate kandidaatidega toimuvad aprillis ning uus juht asub tööle 2017. aasta suve jooksul. Täpsemad tingimused leiab NUKU kodulehelt.