Vaata, kuidas näeb Virgina Woolfi looming välja balletina

Virginia Woolfi teedrajav kirjanduslik tegevus inspireeris mitmete auhindadega pärjatud koreograafi Wayne McGregorit looma Londoni Kuninglikule Balletile kolmikballetti. McGregor on kaua kuulunud suurte balletiuuendajate hulka. Ta on töötanud koos kunstimaailma piire ületavate partneritega ja kombineerib selles kriitikute kiidetud koreograafias teemasid Woolfi kolmest silmapaistvast romaanist «Proua Dalloway», «Orlando» ja «Lained», kasutades kirjaniku kirju, esseid ja päevikuid. Balleti muusika on elektroonilist ja elavat muusikat kombineerides kirjutanud Briti helilooja Max Richter (Infra, Sum ja Recomposed by Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons).

Koreograafia - Wayne McGregor

Kestus (hinnanguliselt) kaks tundi 35min (kahe vaheajaga)