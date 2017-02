Tänasest on saadaval Veljo Tormise mälestuskontserdi piletid

21. jaanuaril meie seast lahkunud armastatud helilooja Veljo Tormis on salvestanud enam kui tuhandeaastased regilaulud kunstmuusikateostesse, mille kaudu elab see eesti rahvapärimus edasi ning ulatub oma sünnimaa piiridest kaugemalegi. See oli Tormise missioon, hingevajadus ja elutöö – mitte unustada seda, millest on alguse saanud meie kultuur.