ERSO tähistab Eesti Vabariigi aastapäeva alternatiivse peoga

Üritus algab 25. veebruaril kell 19 Estonia kontserdisaalis ja jätkub hommikutundideni Teatris N099, kus DJde ja live-muusikutena astuvad üles orkestri kontsertmeister Triin Ruubel, direktor Kristjan Hallik ja mitmed teised orkestrandid.

DJ Peeter Ehala alustab publiku üleskütmist kontserdisaali fuajees juba enne kontserti, esmakordselt ühineb ERSOga elektronmuusik Sander Mölder, live-videolahendustega täiendab ettekandeid Alyona Movko.

Avateosena tuleb ettekandele noore Eesti helilooja Marianna Liiki uudisteos «Motion in Oscillating Fields». Kontserdi nimiteoseks on Ameerika helilooja Mason Batesi alternatiivenergia vajalikkusest ja kliimamuutustest kõnelev «Alternative Energy», mille tarbeks on lavale koondatud hulk helitehnikat ning autolammutusest toodud erinevaid autoosi alates päevinäinud esitiivast kuni summutini. Publik saab kuulata ka Ameerika ühe parima orkestritundja John Adamsi teost «City Noir», mis on kirjutatud urbanistliku filmimuusikana olematule filmile.

Kristjan Halliku sõnul on ERSO kui tulevikku vaatava orkestri rõhuasetused sel nädalal interdistsiplinaarsel koostööl ja altneratiivenergial. «Soovime publikule pakkuda tavapärasest erinevat kogemust,» lisab ta.

Vaata videot proovist: