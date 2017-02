Täismahus: kultuuriminister andis aru

Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu liikmed, kultuurihuvilised

Kultuuripoliitika alusdokument «Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020» sätestab: kultuuripoliitika eesmärk on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ja luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks.

Rõhk sõnadel avatud, mitmekesine ja areng ei ole juhuslik. Ei ole ka juhuslik, et alustan tänast ettekannet samade sõnadega, millega aasta aega tagasi.

Hirm ja sellest tulenev soov ehitada müüre inimeste ja riikide vahel, lahterdada inimgruppe sobimatuteks pelgalt nende etnilise päritolu, rahvusliku kuulmise ning usuliste eelistuste järgi ei ole kuskile kadunud. Pigem on seda juurde tulnud. Nii laias maailmas kui ka Eestis. Nii väljaütlemistes meedias kui ka inimeste omavahelises igapäevases suhtluses. Võib-olla me ei tunneta seda nii teravalt ja igapäevaselt, sest oleme sellega lihtsalt kohanenud. See ei üllata meid enam ning sellest on saanud uus normaalsus.

Kuidas muidu saaks olla võimalik, et julge, innovaatilise, avatud ja armsa maakonnalinna volikogu otsustab nädal tagasi ootamatult muuta oma enda kultuurikomisjoni otsust ja mitte toetada üht kultuurifestivali pelgalt seetõttu, et see on seotud vähemusega.

Ja kuidas muidu saaks siin saalis viibiv fraktsioon sügiseses pressiteates süüdistada Kultuuriministeeriumit kultuurilise mitmekesisuse osakonna ja seeläbi multikultuurse Eesti loomises.

Esiteks. Eesti on ja on alati olnud multikultuurne ühiskond, siin elab üle 190 rahvuse ja nende rahvusvähemuste väärtustamine on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses.

Teiseks. Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler on kultuuriministeeriumis juba 2007 aastast.

Kolmandaks. Lõimumispoliitika juhtimine on üks ministeeriumile seadusega antud ülesannetest ning selle tegevuse põhimõtted on kokku lepitud arengukavades Kultuur 2020 ja Lõimuv Eesti 2020.

Kitsarinnalisus ja suletus ning rumalus ja ükskõiksus kujutavad endast ohtu igale kultuurile, aga eluohtlikud on need väikestele kultuuridele. Eesti kultuur on elujõuline ja saab areneda vaid siis, kui kõigil elanikel, hoolimata nende soost, nahavärvist, emakeelest, seksuaalsest sättumusest, usulistest veendumustest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast on võimalus kultuuri luua ja sellest osa saada ning ühiskonnas toimub kultuuride vahel aktiivne ja avatud dialoog.

Ma mõistan, et selle mõistmine võib olla pingutus, mis nõuab hirmu ületamist, väljatulemist juurdunud mõttemustritest, stereotüüpidest ja rutiinist. Alati ja kõik seda ei suuda või ei taha. Jah, ka neil on õigus oma arvamusele ja arvamuste paljusus on väärtus. Esmaspäeval kirjutas ajakirjanik Rain Kooli nii: «Keegi ei palu teil olla poliitkorrektne, /…/ aga olge lihtsalt korrektsed. Elementaarselt viisakad. Näidake, et teil on kombed.» Kombed ja tavad – see on ongi kultuur.

Uduketramise ajastul, nn tõejärgses ja alternatiivsete faktide maailmas on kultuursel ajakirjandusel ja kultuuril oluline roll. Kunst ja kirjandus aitavad luua ja säilitada kultuurset inimest, kes mõistab ja oskab kriitiliselt hinnata retoorikat, luua seoseid ja kõrvutada fakte. Meedia saab ühiskonna eetilise kompassina kajastada ja kritiseerida ühiskonnas toimuvat. Erameedial on see võimaluseks, aga rahvusringhäälingul ja SA Kultuurileht väljaannetel kohustuseks.