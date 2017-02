Millised on parimad patriootilised filmid?

«Tšapajev» 1934

R: Georgi ja Sergei Vassiljev O: Boriss Babotškin, Boriss Blinov, Varvara Mjasnikova. Leonid Kmit jt

See Dmitri Furmanovi samanimelise raamatu järgi stalinismi hiilgeajal vändatud film räägib legendaarsest Kodusõja kangelasest, ratsaarmee komandörist Tšapajevist. Oli omal ajal Nõukogude liidus populaarseim film, vaid esimese linastusaasta jooksul vaatas seda enam kui 30 miljonit inimest. See sai auhindu ka kapitalistlikus maailmas. Just tänu muutusid filmile Tšapai, Petka ja Anka populaarseteks folklooritegelasteks, kelle seiklustest räägitakse anekdoote tänapäevani. Vaadake allpool täismahus.

«9. rood» 2005

R: Fjodor Bondartšuk O: Fjodor Bondartšuk, Aleksei Tšadov, Mihhail Evlanov jt

Legendaarse Vene filmirežissööri Sergei Bondartšuki poeg Fjodor on sel sajandil teinud mitu filmi, milles ülistatakse Venemaa vägevust sõjalistes konfliktides. Koostöös soomlastega valminud «9. rood» räägib Afganistani sõjast. End künkatipul kindlustanud rühm dessantväelasi peab kangelaslikult vastu dušmanide rünnakutele. Afganistani veteranid on filmi kommenteerides öelnud, et üldiselt kujutatakse sündmusi realistlikult, vaid viimane lahingustseen oli ülepaisutatud. Reeglina ei saanud afgaanidel selliseid massirünnakuid korraldada, kuid see ju rõhutab nõukogude eriüksuslaste kangelaslikkust.

«Stalingrad» 2013

R: Fjodor Bondartšuk O: Maria Smolnikova, Janina Studilina, Pjotr Fjodorov, Thomas Kretscmann, Sergei Fjodorov jt

Üle poole aasta kestnud Stalingradi lahing oli üks Suure Isamaasõja verisemaid ja lõpuks jäi sakslastel linn võtmata. Sealt algas okupeerijate väljapeksmine Venemaalt. Režissööriks jälle F. Bondatšuk ning süžee sarnane eelmise mainitud filmiga. Rühm vene võitlejaid kaitseb purustatud linnas strateegilise tähtsusega maja tulvana pealetungivate Saksa hordide vastu. Muide, samanimeline film on sellest brutaalsest lahingust vändatuid 1993. aastal Saksamaal ning see näitab sõda saksa ofitseri silmade läbi.

«28 panfilovlast» 2016

R: Kim Družinin ja Andrei Šalopa O: Maksim Abrosimov, Sergei Agafonov, Maksim Belborodov, Andrei Bodrenkov jt

1941. aasta sügisel tungivad Saksa väed suure hooga Moskva peale, linn on kohe langemas. Aga kindralmajor Ivan Panfilovi laskurdiviisi 28 võitlejat hävitavad puudulikust relvastusest ja laskemoonanappusest hoolimata 18 saksa tanki. Ise said kõik hukka, aga rinne peeti kinni. Panfilovlastest loodi nõukogude ajal propagandistlik pühalugu ja neile anti postuumselt Nõukogude Liidu kangelase nimetus, ehkki juba pärast sõda selgus, et kuus meest jäid ellu. Propagandahuvilisel tasub tähele panna, et mullu linale jõudnud filmis ei kasutata võlusõnu «Stalin», «kodumaa», «nõukogude», vaid selles kontekstis tõstetakse kilbile «Rossija».

Ameerika Ühendriigid

Nagu Venemaa, toodetakse ka USAs meisterlikult suurejoonelisi sõjafilme. Aga seda valikut tahan alustada hoopis spordifilmiga.

«Rocky IV» 1985

R: Sylvester Stallone O: Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers jt

Külma sõja kõige tulisematel hetkedel ekraanile tulnud «Rocky IV» on Stallone'i poksifilmide seeria kõige enam sissetoonud film: vaid 28 miljoni dollarilise eelarvega teos teenis 300 miljonit dollarit. Nõukogude liit otsustas selles filmis astuda profipoksiareenile ning läkitas sinna Ivan Drago (Lundgren) nimelise steroididest pungil poksimasina. Rocky Balboa võtab lahingu vastu otse punaimpeeriumi pealinnas Moskvas ning tõestab kujukalt Ameerika rusikate üleolekut. Lõpuvõitlus allpool videos.