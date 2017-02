Nõmmel ja Pirital hakkab alates sellest nädalavahetusest tööle kodukohakino. Teletorni Kino Pirital ja Nõmme keskuses asuv Glehni Teater hakkab näitama nädalavahetustel kvaliteetseid Euroopa kogupere ning laste mängu- ja animafilme.

Kodukohakino on üks tore kodanikualgatus, mille suur mõte on tuua väärt linateosed peredele lähemale, häid koguperefilme näidatakse sõna otsese mõttes kodule lähemal ja odavama piletihinnaga, kui kesklinna kinodes, ütles kodukohakino idee eestvedaja, Menufilmide juht Anu Veermäe-Kaldra.

«Kultuuriministeerium on kuulutanud tänavu aasta laste- ja noortekultuuri aastaks. Kodukohakino on konkreetne algatus, kuidas anda vanematele ja vanavanematele võimalus lastega koos nädalavahetusel midagi toredat ette võtta,» lausus Anu Veermäe-Kaldra ning lisas, et tänaseks on valmis pandud juba kolm väärt Euroopa koguperefilmi, mis kodukino publikut ootavad, igal nädalavahetusel üks film nii nõmmekatele kui ka Pirita kandi elanikele.

Kõik linastuvad filmid on tunnustatud koguperefilmid erinevatel filmifestivalidel ning Euroopa kinopubliku lemmikud.

Esimesena linastub Prantsuse täispikk multifilm «Maailma äärel», mis räägib teekonnast põhjanabale. Tegemist on põneva kogupereseiklusega, mis sobib lastele vanuses viis kuni viisteist. Seda filmi ei näidata Tallinnas mujal, kui ainult kodukohakinodes.

TELETORNI KINOS!

«Maailma äärel» seansid toimuvad:

Laupäeval, 25. veebruaril kl 14:00 ja 16:00;

Pühapäeval, 26. veebruaril kl 14:00 ja 16:00

ja

VON GLEHNI TEATRI KINOS!

«Maailma äärel» seansid toimuvad:

Laupäeval, 25. veebruaril kl 12:00 ja 14:30;

Pühapäeval, 26. veebruaril kl 12:00 ja 14:30

Kodukohakino piletihind on odavam, kui kesklinnakinodes: täispilet maksab 5 eurot, perepilet 15 eurot, õpilase ja pensionäri pilet 3 eurot ning tudengi pilet 4 eurot. Pileteid saab osta Piletilevist kui ka enne seansi algust kohapeal.

Märtsikuisteks nädalavahetusteks on juba kodukohakinodesse valmis pandud Belgia-Prantsusmaa animafilm «Fantoomipoiss» ning Venemaa koguperefilm «Taevane kaamel».