Vaata Ugala rahva esimesi emotsioone oma teatrimajas

Alates 27. veebruarist alustab Ugala tööd taas Vaksali maja ruumides. Renoveeritud teatrimaja avab publikule uksed 18. märtsil, kui esietendub Lembit Petersoni lavastus «Nähtamatu daam».

2016. aasta 2. veebruaril allkirjastasid AS Riigi Kinnisvara ja Nordecon AS esindajad Ugala teatri suurel laval ehituslepingu, mille alusel said alguse teatrimaja ulatuslikud renoveerimistööd. Ligi 10 000 m2 kogupinnaga punastest telliskividest teatrimaja ehitustööde maksumus oli 7,85 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks.

1981. aastast pärineva hoone arhitektuurse lahenduse autorid on arhitektid Irina Raud ja Inga Orav, sisekujunduse autor on Mait Summatavet. Samad arhitektid koostasid ka rekonstrueerimisprojekti, mille alusel uuendustöid läbi viidi.

Ühe suurima muudatusena on teatril renoveeritud teatrimajas võimalik anda etendusi üheaegselt nii suures 500kohalises saalis kui ka black box tüüpi väikeses saalis, mis rekonstrueerimise käigus muutub 190kohaliseks multifunktsionaalseks saaliks. Hoone fassaad uuendati täielikult ja siseruumid rekonstrueeriti. Suure muudatuse tegi läbi Ugala teatri kohvik, mis muutus juurdepääsetavaks ka etendusevälistel aegadel. Rekonstrueerimise käigus tekkis juurde ka prooviruume.

Samuti heakorrastati teatrihoone krunt ning rajati juurde parkimiskohti. Ugala kõrval asetsevale Valuoja tiigikaldale on kavas rajada romantiline jalutuspromenaad.

Ugala teatrimaja remondi ajal anti etendusi ajutises teatrimajas Ugala Black Boxis, mis sulgeks pärast 22. veebruaril toimunud viimast etendus igaveseks uksed. UBB viimase etendusena jõudis publiku ette Liis Aedmaa autorilavastus «Emadepäev». Ugala ajutises teatrisaalis toimus 18 kuu jooksul üle 200 etenduse ja eriürituse, mida külastas üle 40 000 teatrisõbra.