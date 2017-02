Asi ans ehk Eesti parim indiebänd võtab Vabariigilt sünnipäevamanti

-Teiega koos esinevad veel Ouu ja Shelton San. Miks nemad?

Ouu on uuematest Eesti bändidest üks kõige lahedamaid ja Shelton Sani tüübid on meie väga ammused sõbrad ja bänd on üks meie kõigi suuri lemmikuid. Meie kõige esimene Tallinna kontsert (Krahlis) oli ka koos nendega ja Vormsi festaril, kus oli meie üldse esimene kontsert, mängisime ka koos. Meil on väga pikk sünkroonis minevik.

-Üritus toimub Von Krahlis, mille kohta mainitakse, et olete seal kõige rohkem esinenud. Kõige rohkem küll, aga kas Krahlis on hea esineda?

Jah, eeldatavasti räägin ka teiste eest, kui ütlen, et see on üks lemmikkohti Tallinnas- kui mitte kõige lemmikum. Nüüd, kus all baaris on lava teises seinas ja seal peal ruumi rohkem ning seetõttu enam trummitaldrikud mööda selga ei kraabi, on veel eriti hea. Lisaks muidugi kõik need mälestused.

Millalgi, kui umbes 10 aastat tagasi iga nädal umbes nelja bändiga üritused toimusid (Zahir oli nende endi meelehärmiks alati viimane ja alustas umbes kell 3), sai seal alatasa taieldud. Karupoja orgunnitud Featuringi peosarja raames näiteks.

-Teil ilmub kogumikplaat. Ainult vinüülil. Miks ainult vinüülil ja miks ilma nimeta?

Vinüül tundub meile nagu paljudele teistelegi soliidne, ilus meedium, mis põhjendatult on jälle popiks saanud. Mõtlesime sellele juba „Öise Bingo“ ( bändi viimane stuudioplaat- J.A) tegemise ajal. Siis jäi see erinevatel põhjustel (raha jne.) siiski tegemata. Umbes eelmisel suvel hakkas mõte sünnipäevaks kogumik teha idanema ja hetkel on see siis käes. Hea, selline moodsal viisil täiesti äkki, paugust ilmunud plaat nagu Beyoncè oma ja muud taolised. Eks pisut oli asi ka selles, et me ei tahtnud väga varem tuututada enne, kui kindel on, et plaat valmis on.

Nimevariante mõtlesime, aga leidsime üsna alguses, et jätame kogumiku nimetamata ja paneme kaanele lihtsalt suurelt Kaarel Vahtramäe poolt meile SekSoundi aegadel disainitud logo.

-Natuke selline juubeliküsimus. Vaatasin hiljuti taaskord dokfilmi Metallicast, "Some Kind of Monster", kus bändis olid kõigil egod nii suureks läinud, et tuli terapeudi juurde minna. Te olete 15 aastat tegutsenud, kuidas teil egodega ja nende paigalpüsimistega lood on?

Vanasti – umbes 10-12 aastat tagasi näiteks - me ikka karjusime üksteise peale palju rohkem, olime üldiselt märksa kirglikumad. Oleneb inimesest ka, ma näiteks isiklikult olin ikka päris ebameeldiva ja hüsteerilise iseloomuga, juhtiv solvupunn ka. Füüsiliselt kallale kordagi keegi kellelegi ei läinud, aga tõsise tüli momente, kus omavahel näiteks mõneks ajaks keelduti suhtlemast, oli ikka.

Kuigi need põhjused enamasti otseselt muusikaga seotud ei olnud, igasugused muud asjad. Kõik on ikka kõigiga tülis olnud. Nüüd on kõik selle ajaga võrreldes palju rahulikum, oleme leebunud, laisemad ja rahulikumad, vähemalt tundub nii.