… ja õhtu lõpetab «Autiotalo»

Etteaste lõpetatakse Ultima Thule repertuaarist pätsatud «Kassitapuga», mis täielikult untsu läheb. Tegemist on eksimustest hoolimata (või just tänu nendele?) antud bändi tolle õhtu muusikalise tipphetkega. Pisut on muidugi kahju, sest laval ju igati toredad ja sümpaatsed mehed, aga kui artist saab traditsioonilisele küsimusele «Kas te tahate veel?» publikult eitava vastuse, on see ilmselt märk, et midagi on natuke valesti.

Ansambli G.I.F.T. ainuke singel «Alasti sinu ees»

Vanemõde

Seejärel astub lavale Vanemõde. Idee järgi peaks tegu olema sama bändiga, mis end 80ndatel tobedate kaveritega tuntuks laulis, kuid millegipärast ilmuvad välja võõrad mehed, kel pole seljas isegi iseloomulikke haiglakitleid. Raske öelda, kas selle üle tasuks pigem rõõmustada või kurvastada: tegemist selgelt andekate muusikutega ja Vanemõe looming kõlab vaat et enneolematult hästi, kuid tegelikkuses seisab laval lihtsalt üks tribuutbänd, mis kannab võõra koosseisu nime.

Samas on kirjeldatud olukord mõneti sümboolne: Hendrik Sal-Saller, kes omal ajal samuti Vanemõe rivistusse kuulunud, on muljetanud, et mõnel perioodil bändi koosseis vahetuski praktiliselt iga kontserdiga. Trummar ja ninamees Andrus Kerstenbeck olevat hommikul keikka kokku leppinud ning seejärel esimesed ettejuhtuvad muusikud kontserdi tarbeks kokku korjanud. Sal-Salleri sõnul ootas bändibussis alati üllatus: kunagi ei võinud ette teada, kes seal täpselt on. Tee peal õpiti lood selgeks ja niimoodi see päevast päeva käiski; kusjuures olemas oli ka võimalus, et Vanemõde esines samal ajal kahes kohas, lihtsalt täiesti erinevates koosseisudes.

Tänavuse Vanemõe staar on vapustava hääleulatusega Madis Arro, kes punkbändis kahjuks oma võimetele väärilist väljundit ei leia, kuid vajadusel Grapsigi üle laulaks. Bänd kõlab tõepoolest hästi ning setlist on kena ja kompaktne.

Mu aadress on NSV Liit Elu, armastan sind Minu lapsepõlve kangelane (Lenda, Juri Gagarin!) Ma olen noor Armulõõm (Tiiu, Viiu, Malle) Tiivad Võidumees (Punk-fu) Jakovlevi punk Segane lugu (Ai, ai, ai)

Madis Arro ja Vanemõde AC/DC kaveriga «Segane lugu»

Dingo ajaks on väsimus juba võimust võtnud ja lava ees seismine pigem kohustus kui lõbu. Neumann paistab samuti unisevõitu, kuid ei lase sel oma esitust segada; värvika minevikuga mees on tänaseks alkoholiprobleemist üle saanud ja laulab näiliselt siira rõõmuga palasid, mis ta 80ndatel täieliku superstaarina taevasse kihutasid. Mõneks hetkeks õnnestub ehk isegi unustada, et aasta pole enam 1985 ja n-ö õige Dingo juba üle kahe kümnendi eest laiali läks. Kahjuks pole purjus inimestest tulvil rokiklubi just parim koht, kus nostalgitseda; liialt tihti libiseb pilk Neumanni uhkele õllekõhule, mis tuletab valusalt meelde, et dingomaania on ammugi lõppenud.

Tänane Dingo, milles imelikul kombel eestlasi rohkem kui soomlasi, esitab eranditult bändi kuldajastul kirjutatud loomingut. Hitte jagub kenasti 12-loolise kontserdi jaoks, küllap võiks vajadusel pikemaltki teha. Kell on aga juba veerand kolm ning rahvast tasapisi vähemaks jäänud, väsimus surub peale. Õhtu lõpetab igihaljas «Autiotalo», mis siiani võlu kaotanud pole. Esireas leidub posu 40-50-aastaseid naisi, kes soome popproki saatel ennastunustavalt hüppavad, igat sõna kaasa laulavad, justkui unustades, et raudne eesriie on langenud ja läänemaailm ei piirdu pelgalt Soome televisiooniga, et Dingo pole enam moes, et Neumann pole 25.

Elämäni sankari Sinä ja minä Lähetyssaarnaaja Lakatut varpaankynnet Kirjoitan Kulkuri ja kaunotar Perjantai Levoton Tuhkimo Rio ohoi Nahkatakkinen tyttö Hämähäkkimies Autiotalo

«Autiotalo» saates «Nädalavahetus Kanal 2ga»