Seks, valed ja vägivald

Dokumentaalfilm vananevast pornostaarist Rocco Siffredist algab mõnes mõttes pauguga, kuigi mitte selles mõttes. Rocco hääl räägib paar sõna endast, Rocco lubab avalikult ameti maha panna, Rocco filmib ungari näitsikuga sadomaso maiguga seksistseeni. Too stseen võib ehk mõnele šokeeriv tunduda, kuigi on üles võetud igati vaoshoitud, esteetiliselt väljapeetud vormis nagu terve see film.

Säärast anatoomiliselt detailset ja ekstreemset haardkoori, mida Rocco ise on aastakümneid tootnud, siin igatahes ei näe. Õigupoolest ei näe siin niigi palju, kui näiteks Pasolini või Trieri filmides, Noést rääkimata. Vähegi vilunum silm võib end üpris turvaliselt tunda.