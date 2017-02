Karl Robert Saaremäest saab röövel

2. märtsil esietendub Teatri Kodus Musta Kasti lastelavastus «Röövel Rumcajs», mis põhineb tuntud tšehhi autori Václav Čtvrteki lasteraamatul «Rumcajs». Peaosa mängib Karl Robert Saaremäe.

«Röövel Rumcajs» on mänguline ja humoorikas noorele vaatajale mõeldud lavastus, mis pakub põnevat vaatemängu ja mõtteainest aruteludeks inimlike väärtuste üle. Rumcajs on positiivne, arusaadav ja humoorikas kangelane, kes ei kasuta oma jõudu ja tarkust kellelegi liiga tegemiseks. Ta astub välja ebaõigluse vastu, usub inimeste headusesse ja nende paremaks muutumisse. Röövel Rumcajsi puhul on oluline ka tema suhtumine loodusesse, kuna oma lugudes päästab ta nii loomi kui linde ülekohtu eest. Röövli animistlik mõtteviis, et elusloodus on hingestatud ja hoidmist väärt, on eestlaselegi omane.

Lavastuse valmimisse on kaasatud lisaks Musta Kasti näitlejatele külalised Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemiast. Lavastaja on Lennart Peep, dramaturgid Marite H. Butkaite ja Margit Tamm, kunstnik Elise Nigul, helilooja Kristjan Lüüs, valguskujundaja Karl Marken. Peaosas Karl Robert Saaremäe (TÜ VKA). Teistes osades Laura Niils, Liina Leinberg, Silver Kaljula ja Martin Tikk (TÜ VKA).

Mängulist ja humoorikat lavastust etendatakse 2., 17., 27. märtsil ja 11. aprillil ning 13. mail.