Eesti keeles ilmub Harry Potteri kaheksas lugu

«Harry Potter ja äraneetud laps» on Jack Thorne’i uus näidend, mis põhineb J. K. Rowlingu, John Tiffany ja Jack Thorne’i algupärasel lool. Tegemist on esimese Potteri-looga, mis on ametlikult lavale seatud ja mille esietendus toimus Londoni West Endis 30. juulil 2016.

«Harry Potter ja äraneetud laps» on südamlik taaskohtumine juba tuttava maailmaga,» lubab vastset Potteri-raamatut tõlkija Krista Kaer. «Tõsi, Harry, Ron ja Hermione on seal juba täiskasvanud ja neil tuleb leida mõistmist ja tuge oma lastele, keda ahvatlevad seiklused ja ülekohtu vastu võitlemine. Selle raamatu üks sõnum ongi see, kui oluline on, et vanemad ja lapsed üksteisega räägiksid ja üksteist mõista püüaksid. Olgu pealegi tegu võlurite ja nõidadega, armastust ja kellelegi vajalik olemise tunnet on kõigile tarvis.»

J. K. Rowlingu kirjutatud Harry Potteri sarja esimene romaan «Harry Potter ja tarkade kivi» ilmus eesti keeles 2000. aastal, viis aastat pärast romaani ilmumist inglise keeles. Sellele järgnesid peagi ülejäänud kuus raamatut: «Harry Potter ja saladuste kamber» (2000, orig. 1997), «Harry Potter ja Azkabani vang» (2000, orig 1999), «Harry Potter ja tulepeeker» (2000 , orig 2000), «Harry Potter ja fööniksi ordu» (2003, orig 2003), «Harry Potter ja segavereline prints» (2005, orig 2005) ja «Harry Potter ja surma vägised» (2007, orig 2006). Tänaseks on neist kõigist ilmunud arvukalt kordustrükke.

Raamatu ilmumise puhul on plaanis mitu eriüritust. 1. märtsil kell 18 toimub Pärnu mnt Rahva Raamatu kaupluses esitlus, kus loeb katkendi näidendist ette Tambet Tuisk.

3. märtsil kell 18 toimub raamatu esitlus Solarise keskuse Apollo kaupluses, kus Potteri raamatute tõlkijate Krista ja Kaisa Kaeraga vestleb kirjandusminister Mart Juur ning eriüritust saab otsepildis jälgida Postimees.ee vahendusel.

«Harry Potter ja äraneetud laps» / Raamat

Jack Thorne

HARRY POTTER JA ÄRANEETUD LAPS. I ja II osa

Originaal: Harry Potter and The Cursed Child

Põhineb J.K. Rowlingu, John Tiffany ja Jack Thorne’i uuel lool

Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer ja Kaisa Kaer

Toimetanud Eha Kõrge

336 lk, kõva köide, näidend

Harry Potter olla on olnud alati raske ning see pole eriti kergem nüüd, kus ta on Võlukunstiministeeriumi ületöötanud teenistuja, abikaasa ja kolme kooliealise lapse isa.

Samal ajal kui Harry maadleb minevikuga, mis ei taha püsida seal, kus on selle koht, peab tema noorim poeg Albus võitlema perekonnapärandi koormaga, mida ta pole tahtnud. Kui minevik ja olevik kurjakuulutavalt ühte sulavad, saavad nii isa kui ka poeg teada ebamugava tõe: pimedus tuleb ootamatutest paikadest.