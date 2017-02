Kodumaised krimikirjanikud võtsid mõõtu

Krimikirjandus on praegu popp ja Rahva Raamatus on olnud veebruaris krimikuu. Nende Viru keskuse poes peeti krimikirjanduse õhtut ja vestlusringi. Kohale olid tulnud kodumaised kirjanikud Katrin Pauts, Birk Rohelend ja Indrek Hargla. Kaasa lõi krimifänn Ivo Linna. Sündmust juhtis Mart Juur. Esimesed sada kohalejõudnud osalejat said ka väga erilise kriminaalse vastlakukli- loodame, et vanas hea krimitraditsiooni kohaselt polnud mõni neist mürgitatud.