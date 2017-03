Kurjakuulutav algus. Kell teeb till ja algab 1990. Siis teatatakse USA sõjaväepolitseisse kuskil pärapõrgus, et üks teie omi on otsad andnud. Huvitav, on kuuldud, kuidas soldatid nimetavad sõjaväearste hellitavalt «omad lihunikud»; kuidas võiks siis käia vastav väljend sõjaväepolitsei kohta, arvatavasti midagi veel hellemat?