Eesti kultuuri täheatlas: kultuurkapitali sünd

«Sellepärast, kui tahetakse kultuuri ja kunstiloomingut elustada ning tõsta, siis ei saa läbi riikliku toetuseta. Meie kirjandus, kujutav kunst ja muusika peab edasi känguma, kui nad saatuse hooleks jäetakse. Meie rahvas on selleks liiga väike, et eraviisil suuri andeid kasvatada ja ülal hoida. Ta võimaldab ka tulevikus ainult asjaarmastajaid, diletante. /.../ Meie ettepanek kirjanikele ja kunstnikele riigitoetust määrata pole mingi ennem kuulmatu uudis. See on juba paljude väikerahvaste juures seaduseks saanud, nõnda meie lähemail naabermail – kolmes Skandinaavia riigis ja Soomes.»