KUKU Raadio 25: kuula kõige esimest Kreisiraadiot

Berends mäletab esimest eetripäeva hästi. «1992. aasta oli juhuslikult liigaasta, see andis meile natuke hingetõmbepausi, sest tööd oli palju ja just selle ühe päeva tõttu jõudsime eetrikatsetustega 1. märtsiks valmis,» meenutab ta. «Esimene päev oli väga tore, muuhulgas tegime otseülekande Raekoja platsilt.»

Harri Tiido luges ette KUKU esimesed uudised, esimese muusikalise sisselöögi tegi aga Ivo Linna ning esimene muusikapala, mis KUKUs kõlas, oli The Beatles’i «Dizzy Miss Lizzy».

Praegune peatoimetaja Hindrek Riikoja ütleb, et KUKUl läheb endiselt hästi. «Lausa suurepäraselt kui aus olla. Oleme jätkuvalt õnnelikud, et meid kuulatakse ja et meil on reklaamikliente. Juturaadio formaat on väga kallis, KUKU raadio on vaat et pea ainus raadiojaam maailmas, mida tehakse reklaamiraha eest,» rõõmustab Riikoja. «Saame end majandatud ilma, et kvaliteet langeks.»

See tähendab peatoimetaja sõnul ka seda, et kuulajate nimel tuleb igapäevaselt jälgida, mis eetris toimub. «Peame olema tänapäevased, vaatama üle, millised on meie võimalused ning vajadusel värskendama eetrihääli. Nagu öeldakse – saatejuhte tuleb ja läheb.»

Tänase sünnipäeva puhul on eetris kuulda mitmeid häid vanu tuttavaid eetrihääli. Hommikuprogrammi tegid koos Timo Tarvega ka Aleksei Turovski, Rasmus Kagge ja Jüri Muttika.

Kell 14.00 algavas saates «Saade» on näiteks külalissaatejuhiks Peeter Oja, kes viib läbi ka rubriiki Vox Populi.

KUKU sünnipäeva puhul on tänasest võimalik osa saada ka päris esimesest legendaarsest «Kreisiraadiost», mis läks eetrisse 2. aprillil 1993. aastal.

«Ärgu kuulajad pahandagu, aeg on teinud magnetofonilindil oma töö, seetõttu on podcasti alguse kvaliteet pisut kehvakene,» muigab Riikoja. «Aga seda rohkem tekitab see sellist mõnusat retro-tunnet.» Kuula maailmaajaloo kõige esimest «Kreisiraadiot»siit!

Aga mida siis KUKU raadiole sünnipäevaks soovida? «Häid mõtteid ja tarkust!», sõnab peatoimetaja.

Häid mõtteid ja tarkust, KUKU raadio!