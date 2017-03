Videogiid: millest osa saada NuQ Treff festivalil

Järgneva videogiidi abil on hõlpus kokku panna oma eelistuste nimekiri ning varakult piletid varuda. Loe festivali kohta ka siit!

TÄISKASVANUTE PROGRAMM

«Kõhurääkijate kongress» (Prantsusmaa/Saksamaa)

Gisele Vienne, Dennis Cooper

Lavastus uurib keha ja hääle vahelist mitmeplaanilist suhet läbi häälte erinevate «kehastumiste» ja «kehast eraldumiste»mis lubavad meil vaadelda mitmekihilist inimpsüühikat.

«Valge mehe seiklused» (Ameerika Ühendriigid)

Paul Zaloom

Hüperaktiivne, visuaalselt rikkalik vaatemäng jutustab vana kooli nukulaval arhetüüpse valge mehe mängu-ajaloo.

«Tuhk» (Prantsusmaa)

Plexus Polaire

Põhjamaiselt karge atmosfääriga tume põnevuslugu võimsate visuaalidega.

«Vaadates õhu liikumist» (Prantsusmaa)

Magali Rousseau

Hingematvalt habras lavastus, kus ilusate väikeste masinate ja elava muusikaga jutustatakse poeetilist lugu igatsusest ja lendamisest. Näeme kõikvõimalike lavamehhanismide ja butafooria loojat Magali Rousseaud fantastiliste poeetiliste ja habraste masinate keskel, mis töötavad väntade, pedaalide ja auru abil. Need liiguvad iseseisvalt, keerlevad ja pöörlevad, lohisevad ja lonkavad ja püüavad ära lennata…

«Mina, kast» (Prantsusmaa)

Mala Strana Compagnie

Visuaalteatri-gigandi Philippe Genty kunstnik Marzia Gambardella lavastuse sürrealistlik emotsionaalne lavakeel tungib iga vaataja unenägudesse. «Mina, kast» areneb nagu unenägu, milles üks hetk on pikaks venitatud. See liikumisel, näitlemisel, maski- ja nukumängul, helidel ja muusikal põhinev lavastus paneb meid kahtlema omaenda identiteedis. Videotutvustust vaata siit!

«Hirmu anatoomia» (Soome)

Teatteri Metamorfoosi

Visuaalselt köitval ja veidi humoorikal moel lahatakse tänapäeva inimese stressi- ja hirmurohket igapäevaelu.

Maailma esietendus! «CLOSE UP 2.0» (Austria)

Editta Braun Company

Lavastuse keskmes on pianist, kelle ümber keerdub lummavalt omanäoline koreograafiline visuaalteater. Tegemist on Editta Brauni «Luvose» triloogia viimase osaga, festivalil on selle maailma esietendus. Ka varasemad sarja osad on festivalil etendunud (2011, 2014).

«Keskkond» (Prantsusmaa)

Renaud Herbin

Lõputult eksperimenteeriv kunstniku Herbini lavastus on teater gurmaanidele, sõnadeta poeetiline väikevorm, mis mõtiskleb inimese üle marionettnuku ja teda ümbritseva keskkonna suhete kaudu. Herbin on valitud sügisese maailma suurima nukuteatrifestivali põhiartistiks.

«Kivist süda» (Saksamaa)

Theater Waidspeicher

Ajatu saksa lugu jõuab vaatajani tippklassi nukuteatrikunsti ja võimsa visuaalmaailma vahendusel.

«Nähtamatud maad» (Soome)

Ishmael Falke

Laval ja näitlejate kehadel jutustatakse dokumentaalne ja aktuaalne lugu väljarändamisest.

«Skazka» (Soome/Venemaa)

Polina Borisova

Vaimukas soololavastus vene muinasjutu võtmes terve maailma ajaloo alates saurustest ja lõpetades tuleviku nägemusega. Sobib ka kooliõpilastele alates 10. eluaastast.

«000 - Xanax edition» (Eesti)

Taavi Varm

Eriprojekt! Videokunstnik Taavi „Miisu“ Varmi tehnoloogiline mänguline lugu Hendriku kohvikus.

«Linnud» (Eesti)

NUKU teater

Festivali kunstilise juhi Vahur Kelleri viimane lavastus, apokalüptiline põnevik, mis põhineb Daphne du Maurier’ lühijutul ja Alfred Hitchcocki filmil.

LASTEPROGRAMM

«Kus elab tuul» (Venemaa) (vanusele 3-5)

Novgorod Theatre Mali

See on üllatavalt lihtne ja selge lugu väikelastele, mis muudab tuule elavaks tegelaseks. Hiiglaslikud kiled tekitavad laval lausa tuulepuhanguid. Ühel hetkel puhub üle väikeste vaatajate kerge tuuleke, järgmisel aga merevett pritsiv tormi-iil. Lühikesed lookesed tuiskavad järjestikku mööda nagu tuulest viidud.