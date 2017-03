Vaata: Tartu Popi ja Roki Instituudi verivärsked videod

Varem on eksperimentaalset indie-pop´i viljelevalt TPRI-lt ilmunud kolm albumit: «Madise mardikogu» (2004), «Biidermeier-psühhedeelia» ning «Marienbad» (2014).

1993. aastal Chicagos loodud Minty Fresh, millega TPRI sõlmis 2013. aastal 5-aastase lepingu, pani paarikümne aasta eest muuhulgas aluse rootsi ansambli The Cardigans rahvusvahelisele karjäärile. «Sfääride muusika» on TPRI teine Minty Freshi kaubamärgi all ilmuv album, ühtlasi on USA plaadifirma tegelenud TPRI nelja aasta eest digitaalselt taasavaldatud esimese kahe albumi levitamisega rahvusvahelisel muusikaturul.

«Sfääride muusika» esitluskontserdid toimuvad neljapäeval, 2. märtsil algusega kell 21.00 Tartus Erinevate Tubade Klubis (Aparaaditehas) ja pühapäeval 5. märtsil, algusega kell 20.00 Tallinnas jazziklubis Philly Joe´s. Tartus mängib plaate DJ Ingver Pagar (Siimuonu). Kaasesinejateks Tallinnas on Marten Kuningas ja Raul Ojamaa.

Minty Fresh'i kutsel on TPRI 9.-22. märtsini plaadiesitlustuuril USA-s, andes kontserte San Francisco ja New Yorki muusikaklubides ning esinedes sõltumatus raadiojaamas WFMU.

Video albumi avaloost «Pimesi»:

Video laulule «Meteoor»: