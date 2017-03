Peeter Oja juhtis KUKU sünnipäeval Vox Populi saadet

Sünnipäeva pärastlõunal raadiokuulajate telefonikõnesid otse-eetrisse võtvat Vox Populi saadet erandkorras juhtinud KUKU kunagine raadiohääl Peeter Oja tunnistas, et tegu on suure privileegiga: «See on nii huvitav saade. Ei möödu praktiliselt ühtegi saadet, kui mul suu lahti ei jää». Aastate eest on Oja juhtinud sarnase formaadiga öötundidel eetris olnud saadet, kus tema sõnul oli kõik sama, üksnes «inimesed olid veel unisemad ja jutud veel ebamäärasemad».

Postimehele antud intervjuus lausus KUKU peatoimetaja Hindrek Riikoja, et veerand sajandit vanaks saanud KUKU Raadio senise elukaare võrdlemine inimese eluea faasidega on igati õigustatud: «Eks me oleme ju mõtlemise ja arvamise keskne meediakanal ning 25 eluaastat on see aeg, kus mõistust peaks juba üksjagu peas olema. Aga varaküpsed olime me muidugi küll».