Suri viljakaim Eesti ulmekirjanik

Peamiselt seiklus- ja märuliulmet viljelenud Tarlapit avaldasid tema loomeperioodi alguses ajakirjad ja maakonnalehed. 1998. aastal sai tunnistati tema lühiromaan «Vihkamise suund» Eesti ulmeauhinna Stalker vääriliseks. Viimasel ajal ilmus Tarlapilt peaaegu igal aastal raamat, 2012. aastal romaan «Lõhestusjoon» tõi talle teise Stalkeri.

«Ilmselt on igal lugejal oma nägemus Tiit Tarlapi loomingust, aga iseloomustavalt võiks nimetada seikluslikkust, mehiste väärtuste ülistamist, ühiskonnakriitikat ning autori leppimatust maailmas vohava valskuse ja ebainimlikkusega. Tarlapi ulme üks iseloomustavaid jooni on ka tugev krimikirjanduslik alge, eriti see nn karmi koolkonna oma,» kirjutab Jüri Kallas veebiajakirjas Reaktor ilmunud järelehüüdes.