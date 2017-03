Avatakse mahukaim Eesti tarbekunsti püsinäitus

Muuseumi teise korruse 450 m2-l paiknev näitus koondab ligi 400 kunstniku enam kui 2000 teost ning annab võimaluse saada ülevaade Eesti tarbekunsti arengust ning sellel väljal tegutsenud ja tegutsevate kunstnike loomingust möödunud sajandi algusest tänaseni, Adamson-Ericust Tanel Veenreni.

Teadlikult valitud traditsiooniline eksponeerimislaad on kantud soovist teha kättesaadavaks võimalikult lai valik muuseumi kollektsioonist, lähenedes seeläbi nii palju kui võimalik avafondi ideele.

Avatava väljapaneku eesmärk on eksponeerida hoolikalt komponeeritud läbilõiget Eesti tarbekunstist. Ekspositsioon on jagatud tinglikult kaheks, võimaldades saada nii ülevaatliku tervikpildi kui ka tiheda kontsentraadi Eesti unikaalse tarbekunsti erialadest, tegutsenud autoritest ja valminud teostest. Seekord on iga kaasatud eriala lugu esitatud iseseisvana. Tekkiv dialoog mineviku ja tänapäeva vahel pakub avastusterohke võimaluse tutvuda Eesti tarbekunsti äärmiselt mitmekülgse maastikuga.

Ekspositisoon põhineb nelja kuraatori valikutel ja põhjalikel teadmistel, pakkudes ülevaadet Eesti keraamika ja nahakunsti ning ehte-, metalli- ja klaasikunsti ajaloost ja arengust viimase saja aasta jooksul. Seda kõike raamib mahukas valik tekstiilikunsti.

Kuraatorid: Helen Adamson (tekstiilikunst), Merike Alber (ehte- ja metallikunst), Airi Ligi (keraamika ja portselan), Anne Tiivel (naha- ja köitekunst, klaasikunst)

Püsinäitusega seoses käivitub kevadel mahukas publikuprogramm, mille raames on võimalik kohtuda Eesti tarbekunstnikega ning teha tutvust kaasatud erialade, materjalide ja tehnikatega.