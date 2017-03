Ootamatu edetabel: millistest Eesti filmidest said NSVLis löökfilmid

See, et konkurentsitult kõige populaarsem Eesti film oli Nõukogude Liidu ekraanidel «Viimne reliikvia», mis kogus esimesel linastusaastal 44,9 miljonit vaatajat, on üldtuntud fakt. Vähem teatakse aga seda, et menukuselt ei järgnegi sellele «Hukkunud Alpinisti hotell» või «Navigaator Pirx».