1995. Sundance’i filmifestival. Kõik pressivad vaatama filmi «Kids», mida ei näidata pärast seda mitu kuud. Keegi pole seda veel näinud, aga kombinatsioon temaatikast (New Yorgi teismelised), debüütlavastajast (fotograaf Larry Clark) ja levitajast (Miramax) tekitab furoori. «Ma arvan, et see ei saa isegi R-reitingut,» ütleb keegi ametnik Disneyst, Miramaxi emafirmast. «Tähendab, ma pole seda veel näinud, aga...»