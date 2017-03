Briti superstaari kontsert jääb ära

Hardenbergeri trompetimängu kõla on The Times kirjeldanud kui «planeedi kõige puhtamat ja tundlikumat». Hardenberger esitab Bernd Alois Zimmermanni džässimõjudega trompetikontserdi «Nobody knows de trouble I see».

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja dirigent Paul Mägi toovad aga kuulajateni juba varem väljakuulutatud kava Bernsteini, Raveli ja Respighi suurejooneliste sümfooniliste teostega.

Kehtivad tänaseks ostetud piletid. Soovi korral ostetakse piletid tagasi kuni 17. märtsini Estonia kontserdisaali kassas.

Eesti Kontsert otsib koostöös Balsomi agentuuriga võimalusi tuua interpreet esimesel võimalusel siiski Eesti publiku ette.