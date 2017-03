Loe katkendit Urmas Vadi verivärskest romaanist

«Mitte kuidagi. Mul ei ole sinuga mitte kunagi hea olnud!»

Viimaks Margo peatus, isegi taganes. Nad vaatasid teineteist läbi puulehtede. Oli selge, et Elina ei öelnud seda lihtsalt selleks, et haiget teha. Milleks siis? Kuidas pole kuidagi ega kunagi hea olnud? See pole lihtsalt võimalik! Kaks inimest on pool elu koos elanud ja korraga niisugune asi! Selliseid lauseid ütlevad ainult näitlejad filmis. Aga Margo ei olnud filmis, siin ei olnud kaameraid, ei olnud heli ega valgust, oli vaid see lause, mis jõudis temani pikkamisi ja kaarega. Ehk isegi veel praegu ei ole see lause talle täielikult kohale jõudnud, vaid muudkui tuleb ja tuleb ja matab kõik enda alla.

Margo võis Elinast mingitel hetkedel mitte aru saada, temaga vaielda, tülitseda. Kuid selle koha peal polnud enam midagi üle küsida, täpsustada, seletada, vaid oligi nii, nagu Elina ütles. Nad silmitsesid veel tükk aega teineteist, lõpuks tuli Elina puu alt välja, võttis oma asjad ja sõitis linna. Margo jäi aeda ja tundis ebamäärast tühjust ja seda, et ta on läbi kukkunud. Margo oli seda aimanud juba varem, nüüd oli ta täiesti kindel.

Mida ta peaks oma elus tegema peale hakklihakastme? Mida tehakse sellisel juhul filmis? Ja üldse, mis tegelane ta on? Kangelane? Kaotaja? Võitleja? Väärikas lahkuja? Tola? Aias potsatas rohu sisse üks sügisjoonik. Margo avas sügavkülma ja tõstis õhtuks hakklihanutsaku kraanikaussi sulama. Köögi laual helises telefon, see oli ema. Peamiselt helistaski viimasel ajal vaid ema, ta tegi seda lausa iga päev ja mitu korda järjest.

LEENA

Leena oli teatrist ise ära tulnud. Ta sai ühel hetkel aru, et aeg on lahkuda. Kuigi paljud ta kolleegid ütlesid, et kus sa lähed, milleks, ära mine! Leena siiski läks, sest ta teadis, et tema vedru on maha käimas, ja seda teadsid tegelikult ka need, kes ütlesid, et kus sa lähed, milleks! Talle ei meeldinud ära minna, aga veel rohkem hirmutas teda mõte, et ta jääb kellelegi jalgu ja lõpuks ta saadetakse minema. Või siis jäetakse alles, aga ei saa enam rolle. Märgid sellest olid juba väga selged ja nähtavad. Viimane lavastus, kus Leena kaasa tegi, oli Tšehhovi «Kajakas». Kui teatris öeldi, et sel hooajal hakatakse lavastama «Kajakat» ja et ka tema on selles trupis, käis korraks tal peast läbi mõte, et äkki mängib ta Irinat? Ta oli sellest rollist ikka ja alati unistanud. Midagi selles Irinas oli, mis tundus talle tuttav ja lähedane ja paelus teda. Leena sai aru, et puhtalt juba vanuse pärast ta ei saa Irinat enam mängida, aga mõte käis siiski hetkeks peast läbi. Sest lavastaja oli avangardist, keeras tihti asju pea peale, paigutas tegevusliine ümber, tõi sisse tegelasi teistest näidenditest, kärpis. Ehk võib ka Irina olla vanem? See oleks olnud nii tabav, nii märgiline – näitleja mängib näitlejat, ja peale seda rolli Leena lahkuks teatrist uhkelt, samas väga rahulikult ja vaoshoitult, ei pauguta uksi, ei nuta, läheb lihtsalt koju ja homme enam ei tule.