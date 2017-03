Video: kuidas videokunstnik teatris oma tööd teeb

Emer Värk on Eesti üks ägedamaid videokunstnikke. Ta on vabakutseline, kes on teinud eripalgelisi töid koostöös paljude loominguliste kooslustega (Von Krahl, erinevad festivalid ja projektid Kanuti Gildi SAAL-is jm). Vt lähemalt emervark.ee.

«Teatritöö. Videokunstnik», Eesti Draamateater 2017

Kaamera/montaaž: Andre Pichen

Live-kaamera: Jekaterina Abramova

Toimetaja: Kairi Kruus

Kasutatud muusika: Hendrik Kaljujärv «Kaart ja territoorium»

Käesolev on «Teatritöö» videodoki sarja teine osa. Esimest, mis räägib lavastuskunstniku tööst, vaata siin.