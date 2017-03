Selgusid head ja parimad lasteraamatud 2016!

Raamatuid hindasid lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad eksperdid Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Lugemisühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingust. Tiitliga pärjatud raamatud on Rahva Raamat varustanud informatiivsete kleepsudega. Nii suuremates kui väiksemates raamatukogudes juhatavad lugejaid «Hea lasteraamatu» juurde plakatid.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse arendusjuhi Anneli Kengsepa sõnul on Lastekaitse Liidu algatatud «Hea lasteraamatu» valimine igati tänuväärne traditsioon, mis annab võimaluse tutvustada laiemalt üht head hulka uuemat lastekirjandust. Seekordsesse valikusse jäi 14 lasteraamatut, milles on esindatud nii luule, väikelaste pildiraamatud kui ka juturaamatud suurematele. «Lastekirjandus puudutab väga paljusid olulisi teemasid laste igapäevast ja seetõttu on Hea Lasteraamat tänulik lugemisvara kindlasti ka igale lapsevanemale,» märkis Kengsepp.

Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu sõnul on lasteraamat kui põhjatu varalaegas, mida avades ei tea kunagi täpselt sihtpunkti, kuhu lugedes jõuda võib. Siiski on kindel, et raamatut sulgedes on lugeja palju rikkam nii teadmiste kui emotsioonide poolest. “Hea lasteraamat kestab läbi aegade, jutustades oma kordumatut lugu erinevatele põlvkondadele üha uuesti ja uuesti,” sõnas Poopuu.

Hea lasteraamat:

on kaunilt kujundatud

arendab kujutlusvõimet

inspireerib

äratab uudishimu

näitab kui mitmekülgne on maailm

pakub lugemisel huvi ja innustab last edasi lugema

ei sea ealisi piiranguid

on huvitav nii lapsele kui vanemale

Lastekaitse Liit annab koos partneritega «Hea lasteraamatu» tiitlit välja alates 2009. aastast, aidates lastel, lapsevanematel ja lastega töötavatel spetsialistidel orienteeruda uudiskirjanduses ja leida lugemisvarasse sisukad raamatud heatasemeliste illustratsioonidega.

2016. aasta «Hea lasteraamat» tiitli pälvisid: