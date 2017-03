Tiit Palu: Koma ütles meile lavakoolis: «Puhkame Metsakalmistul!»

«Koma oli alati selge ja ereda väljenduslaadiga. Tal polnud vaja olla suur teoreetik, ta tundis elu päriselt. Selles mõttes oli ta Meister, kes andis edasi nii oma kogemused kui ka isiklikud hinnangud, aitas otsa peale, edasi pidi ise minema. Koma tabas ja tajus hästi elu absurdi, see oli ta loomingu allikas ja peamine objekt. Kui olime kooliajal väsinud, siis ütles Koma meile: «Puhkame Metsakalmistul!» Õpetajana oli ta minu XVII lennule vastuoluline isiksus, hilisemas sõpruses usaldav kaasamõtleja. Ta oli hiiglane ajastust, kus kõik korralikud inimesed võtsid napsu, tegid suitsu ja võitlesid kirglikult oma põhimõtete eest. Alles hiljuti panin järjekordselt tähele, kui palju kasutame teatritööd tehes omavahel värvikaid väljendeid, mis pärinevad Koma õppetundidest ning mis on kõigile ühtmoodi hästi arusaadavad. Ses mõttes jääb Koma vaim igaveseks hõljuma proovisaalidesse ja lavadele – paikadesse, mida ta armastas, ja mis on tulvil tema õpilasi ja õpilaste õpilasi.»