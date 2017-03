Sandra Jõgeva avab dominatrixi-näituse

Kunstnik eksponeerib oma isikunäitusel uut installatsiooni «Softcore», mis tegeleb, nagu kunstniku mitmed varasemadki teosed, 12 aasta pikkuse isikliku kogemusega dominatrix'ina.

«Softcore» kujutab endast täispuhutud kummipatjadele trükitud fotokollaaže ehk teisisõnu tema dominapäevikut. Samuti on kollaažidele dokumenteeritud anonüümsete klientide kontaktivõtmised ja tagasiside. Kõik see on eksponeeritud galeriipõrandale asetatud kolmesajal padjal (23 x 30 cm) ja 14 lõuendil (20 x 30 cm).

Padi kui sümbol märgib näitusel intiimsuse ning kliendi ja domina vahelise kogemuse teatavat anonüümset ja korduvat, tiražeeritavat olemust. Lisaks saadab täispuhutud kummipatju seos kumminaise kui karikatuursuseni objektistatud naise kujutisega.

Installatsioon valmib koostöös fotograaf Jaak Kikase ja graafilise disaineri Teet Raudsepaga.